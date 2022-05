Genève : Un nouveau foyer pour ados se trouve en pleine crise

L’institution de l’Aubépine, qui dépend de l’Office médico-pédagogique, fait face à divers épisodes de violence. Sa directrice vient de démissionner.

Un nouveau foyer de l’Office médico-pédagogique (OMP, dont dépend aussi le désormais tristement célèbre foyer de Mancy ) traverse une grave crise. « Le Courrier » rapporte que l’institution de l’Aubépine, prévue pour accueillir quatre adolescents très difficiles, fait face depuis le mois de novembre à une escalade de violence qui inquiète au plus haut point son personnel. Douze de ses vingt-trois membres ont ainsi écrit à la tête de l’OMP pour lui indiquer qu’ils craignaient pour leur propre sécurité et celle des pensionnaires.

La directrice a démissionné

Ils décrivent plusieurs agressions physiques, dont le point culminant a été atteint le 9 mai, avec la crise d’une jeune fille ayant nécessité l’intervention de dix policiers. Ce courrier corrobore un mail que la directrice du foyer a adressé le 16 mai à sa direction générale. Elle y évoque également des violences, fait état de quatre personnes en arrêt de travail, de deux qui souhaitent être déplacées et de deux autres qui ont démissionné. Elle-même a rendu son sac et l’a annoncé mardi à son personnel. « Le Courrier » observe que sur les vingt-trois collaborateurs ayant formé l’équipe de départ à l’ouverture de cette structure pilote en février 2020, seules dix sont encore en poste.

Remplaçants introuvables

Selon la direction de l’OMP, une première vague de violence est survenue en novembre. Puis, en février, elle avait été informée des difficultés du foyer par une dénonciation anonyme. Un plan d’action a été mis sur pied et validé fin mars. La situation est aggravée par le fait que l’institution ne peut plus compter sur les remplaçants externes auxquels elle recourait: soit ils n’ont plus le droit d’officier suite au scandale de Mancy, soit ils ne répondent plus aux sollicitations.