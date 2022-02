Morges (VD) : Un nouveau foyer pour les femmes victimes de violence

Une structure de dix places va accueillir, dès le mois de mai, les femmes qui subissent des violences domestiques.

«Chaque jour, dans ce canton, il y a quatre interventions de la police pour cause de violences domestiques . Une personne meurt toutes les deux semaines des conséquences de la violence domestique en Suisse. Sur 25 victimes d’homicide par an, un tiers a lieu dans la sphère domestique.» Ce constat de la conseillère d’Etat Nuria Gorrite démontre l’acuité des agressions conjugales dans la société. Dans le canton de Vaud, environ 150 femmes victimes de violences sont hébergées dans des structures d’accueil provisoire. Un chiffre en deçà des besoins réels.

«Les capacités d’accueil du Centre Malley Prairie sont devenues insuffisantes. Un nouveau foyer de dix places sera ouvert à Morges dès le mois de mai», a annoncé jeudi la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz. «Dorénavant, nous n’aurons plus à craindre des flux tendus et nous pourrons protéger en urgence toute victime de violence», a poursuivi la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale.