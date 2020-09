Liban : À Beyrouth, Macron obtient la promesse d’un gouvernement dans les 15 jours

Lors d’une conférence de presse dans la capitale libanaise, Emmanuel Macron a annoncé la formation rapide d’un nouvel exécutif après une rencontre avec les principaux dirigeants politiques.

«Toutes les formations politiques sans exception se sont engagées ce soir, ici même, que la formation de ce gouvernement de mission ne prendrait pas plus de quinze jours», a déclaré le président français.

Emmanuel Macron a eu avec les responsables des différentes forces politiques des échanges «nourris et denses» en soirée à la résidence de l’ambassadeur de France, avant sa conférence de presse.

Il a promis de revenir en décembre au Liban, et indiqué qu’il organiserait, au cours de la deuxième semaine d’octobre, une conférence internationale d’aide au Liban à Paris, ainsi qu’une réunion à laquelle les plus hauts responsables libanais seraient conviés.

Moustapha Adib doit entamer mercredi les consultations parlementaires pour la formation de son équipe. Emmanuel Macron a rappelé que «la moyenne ces dernières années» pour la formation des gouvernements au Liban était «entre 5 et 11 mois» en raison des divergences politiques.

«Il devait nous écouter»

La mise en œuvre de «véritables réformes», pour une meilleure gouvernance et contre la corruption endémique doit permettre au Liban de bénéficier d’un soutien international de plusieurs milliards d’euros, jusqu’à présent bloqués par l’impasse politique.

Le président français a assuré, au cours de sa conférence de presse, qu’un «accord de tous a été acté» mardi soir sur une série de réformes économiques concernant «l’électricité, le contrôle des capitaux, l’audit indispensable de la Banque centrale et la réforme des marchés publics(…)».

«Il devait venir nous écouter, nous aider à réaliser nos aspirations, ne pas s’asseoir avec des corrompus et des criminels qui ont tué leur peuple», a lancé l’un d’eux, Rima, 46 ans.

Dans la soirée, des heurts violents ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre, faisant 22 blessés, dont l’un a été hospitalisé, a indiqué la Croix-Rouge libanaise.

Les discussions avec les responsables politiques faisaient partie des points les plus sensibles de la visite d’Emmanuel Macron, notamment avec le puissant Hezbollah. De nombreux pays occidentaux, parmi lesquels les États-Unis, refusent tout contact avec le mouvement chiite en raison de ses liens avec l’Iran et de ses activités «terroristes».

«Comme des frères»

Au cours de sa visite menée au pas de course, le président français a également fait le point sur la distribution de l’aide internationale promise au lendemain de l’explosion au port de Beyrouth, qui a fait au moins 188 morts et plus de 6500 blessés le 4 août.