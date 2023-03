Vernier (GE): Un nouveau grand centre culturel va naître à Genève

Après une longue gestation marquée entre autres par deux référendums, le centre culturel de la Concorde, à Vernier (GE), se concrétise: le permis de construire a été délivré. Les travaux débuteront à la fin du mois et le complexe devrait ouvrir ses portes en 2026, indique la « Tribune de Genève ». Fruit d’un partenariat public-privé, sa construction dans le quartier de Châtelaine, est budgétée entre 110 et 120 millions de francs.

Doté d’une salle pouvant accueillir jusqu'à 1000 spectateurs, la Concorde abritera 10 studios de danse, 20 espaces dévolus à la musique et aux arts visuels, ainsi que 133 logements pour des artistes et des étudiants. Le centre inclut aussi un hôtel et deux restaurants. Acteur majeur du complexe, la danse dispose déjà à Genève de lieux de production et de représentation, «mais pas de création», a relevé la ville de Vernier. Cette dernière vante aussi un projet de cohésion sociale, pour ouvrir la culture à la population: «Les jeunes pourront venir essayer des instruments», par exemple.