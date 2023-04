Cheyenne Isabel Wells: Un nouveau Grease pour la télé

L’actrice américaine Cheyenne Isabel Wells, 25 ans, incarne Olivia dans la série «Grease: Rise of the Pink Ladies», sur Paramount +.

«Grease: Rise of the Pink Ladies» est la première série qui utilise l'intrigue du film des années 1980 pour créer une histoire originale qui mélange la vie d'étudiants des années 1950 avec des thèmes de notre époque sur l'intégration des minorités. Nouvelle venue à Hollywood, l’Américaine Cheyenne Isabel Wells, 25 ans, est la star de la série qui démarre sur Paramount+.

J'ai discuté avec ma grand-mère de ses années d’école, mais c'était très différent pour elle car c'était difficile de s'intégrer quand on était une latina à Los Angeles dans les années 1950. Parler espagnol n'était pas bien vu à l'époque. C'est donc encore plus important pour moi d'incarner Olivia et de raconter l'histoire d'une latina à ce moment-là. Mais la beauté de «Grease» a toujours été de montrer de la joie dans chacun des personnages et l'on retrouve cela dans notre série. C'est important.