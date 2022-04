Mobilité électrique: Un nouveau guide prouve que cela vaut la peine d’acheter une voiture électrique

La voie est déjà toute tracée: en Suisse, de plus en plus d’automobilistes optent pour une voiture électrique. Rien qu’au cours des trois premiers mois de cette année, plus de 16% des nouvelles immatriculations étaient des automobiles électriques. Près d’un véhicule sur six était donc équipé d’une propulsion électrique, et donc non fossile. Selon un sondage du Touring Club Suisse (TCS), plus de la moitié des automobilistes pourraient envisager d’acheter un véhicule électrique au cours des trois prochaines années.