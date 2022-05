Santé: Un nouveau lien découvert entre l’obésité et l’arthrose

Deux maladies qui se donnent la main

Il y a une semaine, l’OMS lançait l’alerte: l’obésité est devenue épidémique en Europe. Environ 59% des adultes et près d’un enfant sur trois y sont en surpoids. L’obésité est à l’origine de 13% des décès annuels en Europe. Quant à l’arthrose, elle est la cause de 20% des consultations pour des douleurs chroniques. Avec l’augmentation de l’espérance de vie et de la surcharge pondérale de la population, les deux maladies sont de plus en plus associées.