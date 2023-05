Genève: Un nouveau lieu de baignade sur la rive droite

Marie Barbey-Chappuis et Frédérique Perler (à droite) et les membres du comité de l’association A l’eau Wilson, ont inauguré l’aménagement, sous de fortes rafales de vent, mercredi.

54 fois la taille d’un bassin olympique



Pour l’instant, «ces équipements sont modestes», a décrit la conseillère administrative Frédérique Perler, en charge du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité: quatre rampes, quatre bouées de sauvetage, deux défibrillateurs, ainsi que des bouées et objets flottants pour baliser la zone de baignade, qui mesure six hectares. «C’est 54 fois la taille du bassin olympique de la piscine des Vernets», a précisé la magistrate. Ils devraient être complétés l’an prochain par une «buvette légère», a indiqué, de son côté, Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative chargée de la Sécurité et des Sports. Des travaux pour amener l’électricité et eau potable auront alors été menés.