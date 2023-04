Toxicomanie à Lausanne: Un nouveau local d’injections dans le quartier de la Riponne

La ville de Lausanne va ouvrir un nouvel Espace de consommation sécurisé dans le quartier de la Riponne. Selon les autorités, ce nouveau site, qui s’intègre dans le cadre d’un projet-pilote de deux ans, vise à renforcer les programmes impliquant les personnes toxicodépendantes. L’objectif est clair: «Atteindre les personnes les plus désinsérées qui consomment dans l’espace public.» Selon Émilie Moeschler, conseillère municipale responsable de la Cohésion sociale, «il faut un accompagnement spécialisé pour permettre aux personnes toxicodépendantes d’améliorer leur état de santé et de réduire leur consommation».

Deux freins: la distance et le besoin

Cette mesure suit l’évaluation menée par Unisanté, qui avait aussi préconisé la pérennisation de l’Espace de consommation sécurisé au Vallon. Ouvert depuis 2018, ce site accueille en moyenne 100 personnes par jour, mais il peine à attirer les toxicodépendants pour qui «la distance et le besoin de consommer rapidement représentent des freins importants». Comme celui du Vallon, l’espace de la Riponne sera géré par la Fondation ABS. Selon Matthieu Rouèche, le directeur de cette structure, la nouvelle antenne aura «une quinzaine de places de consommation sur une surface d’environ 100 m 2 ». Quatre intervenants sociosanitaires seront sur place avec un agent d’accueil et de sécurité, 6 jours sur 7, de 15h30 à 21h30.

Cette nouvelle offre s’accompagne d’une décision beaucoup plus musclée: aucune consommation ne sera tolérée dans l’espace public et les toilettes. «Certains comportements n’ont pas leur place sur le domaine public», précise Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal responsable de la Sécurité.

Démarrage prévu à l’automne

Le site de la Riponne devrait démarrer ses activités dès l’automne prochain, après une mise à l’enquête et des travaux de transformation. La Ville annonce la mise en place d’une équipe sociale à partir du mois d’août, avec pour mission de «tisser des liens avec les personnes toxicodépendantes, les inciter à fréquenter l’ECS et son antenne, et prévenir les incivilités liées aux problèmes de consommation dans l'espace public».