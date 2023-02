Sida : Un nouveau malade du VIH guéri après une greffe de moelle osseuse

Un patient allemand n’a plus aucune trace du virus dans son corps après une greffe de cellules souches destinées à soigner sa leucémie. C’est le troisième malade à guérir suite à ce traitement.

La greffe de cellules souches prélevées sur un donneur présentant une mutation génétique spécifique a déjà permis de guérir trois personnes du VIH. Mais cette opération reste lourde et risquée.

C’est un nouveau cas officiel de guérison du VIH après une greffe de moelle osseuse: le «patient de Düsseldorf» n’a plus aucune trace du virus dans son organisme, indiquent des travaux publiés lundi dans «Nature Medicine». Seulement deux cas de guérison similaires ont été décrits jusqu’à présent dans des publications scientifiques: le patient de Berlin en 2009 et le patient de Londres en 2019. Deux autres cas ont été détaillés l’an dernier lors de conférences scientifiques, mais n’ont pas encore donné lieu à des publications scientifiques en bonne et due forme.