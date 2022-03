Lancy : Un nouveau marché festif lancé ce printemps

Dès fin mars, le récent quartier de Lancy Pont-Rouge accueillera seize stands tous les mercredis, à l’heure de l’apéro.

Tous les mercredis, de 16h à 20h, les habitants, travailleurs, usagers du Léman Express et autres badauds pourront s’approvisionner en fruits et légumes, formage, pâtisseries, vin et bière, entre autres. Il s’agira de produits de la région et de saison. Dans l’enceinte du futur marché lancéen, la vaisselle réutilisable sera obligatoire afin de viser un objectif «zéro déchet».