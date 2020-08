Mais cette fois-ci, le voilà!

■Le pitch Dani se réveille en pleine tornade. Elle fuit avec son père, semble poursuivie par un monstre féroce… et se réveille dans ce qui ressemble à un hôpital. Le Dr Cecilia Reyes lui apprend alors qu’elle est la seule survivante, qu’elle a des pouvoirs spéciaux et qu’elle se trouve ici pour apprendre à les maîtriser. Dani va rencontrer quatre autres ados dans une situation similaire à la sienne. Tous sont d’accord sur un point: le centre dans lequel ils se trouvent ressemble davantage à une prison qu’à un établissements de soins...

■Le casting Maisie Williams (Arya Stark dans «Game of Thrones»), Anya Taylor-Joy («Split», «Glass») ou Charlie Heaton («Stranger Things»): voilà la relève des superhéros Marvel. Pour compléter le casting, Blu Hunt («The Originals») joue Dani et Henry Zaga («Teen Wolf», «13 Reasons Why») joue Solar. Aux commandes, on retrouve le réalisateur Josh Boone («Nos étoiles contraires»).

■Notre avis «Les nouveaux mutants» s’adresse clairement à un public jeune, et mise sur le genre de l’épouvante pour se démarquer. Le film prend son temps pour démarrer, pour ensuite se précipiter dans la seconde moitié. Les dialogues ne cassent pas des briques, certains personnages sont quasi inexistants (les garçons) tandis que d’autres sont caricaturés à l’extrême (celui d’Anya Taylor-Joy) et quelques scènes frôlent le «cheap». Cependant, Josh Boone tire de justesse son épingle du jeu en abordant le thème des peurs qui nourissent chaque ado et grâce à la jolie relation qui se tisse entre Félina et Dani.