Suisse-UE : Un nouveau milliard sur la table pour séduire Bruxelles?

Une commission du National propose de verser un nouveau milliard de cohésion à l’UE. En contrepartie, elle doit s’engager à reprendre la Suisse dans ses programmes de recherche.

C’est une idée choc que s’apprêterait à lancer la commission de politique extérieure du National. Selon le Tages-Anzeiger lundi soir, la CPE va proposer mardi que le Conseil fédéral mette sur la table un nouveau milliard de cohésion destiné aux pays de l’Est. En contrepartie, l’Union européenne devra réintégrer la Suisse en tant que membre associé à part entière dans le programme de recherche Horizon et dans le programme d’échange d’étudiants Erasmus +. Ceci dès la mi-2022 au plus tard. Selon le Tagi, la décision aurait passé la rampe de la commission à une large majorité.

Au point mort depuis fin mai

Pour l’instant, ce sont les chercheurs suisses qui paient le plus lourd tribut à cette situation. La Suisse est en effet considérée par l’UE comme un pays tiers non associé. Ce statut permet aux scientifiques de participer en partie à des projets collaboratifs du programme de recherche et d’innovation de l’UE, «Horizon Europe». Mais pas de diriger les projets ni postuler aux bourses individuelles comme celles du Conseil européen de la recherche (ERC) et du Conseil européen de l’innovation.