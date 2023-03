Vaud: Un nouveau million pour les économies d’énergie des entreprises

Cet hiver a été clément, mais le risque de pénurie énergétique subsiste pour l’an prochain. Après un bilan de ses mesures, le Canton de Vaud avait annoncé qu’il poursuivrait certains de ses programmes de réduction de la consommation énergétique. Ce vendredi, il indique que le programme de «rétribution des économies d’énergie» sera reconduit cette année et sera doté d’un million de francs. Ce montant est à disposition des entreprises et organismes publics vaudois souhaitant investir dans des projets de réduction de leur consommation d’énergie, notamment fossile. Chaque projet pourra toucher au maximum 100’000 fr. et doit être annoncé d’ici la fin mai.