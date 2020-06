Un «nouveau modèle» de police approuvé à Minneapolis

Des manifestants inculpés pour avoir attaqué des voitures de police à New York

Trois manifestants accusés d'avoir lancé des cocktails Molotov sur des voitures de police lors de manifestations contre les inégalités raciales à New York ont été inculpés par un grand jury fédéral vendredi et risquent la prison à perpétuité. Personne n'avait été blessé. Les trois manifestants sont désormais sous le coup de sept chefs d'inculpation fédéraux, notamment pour incendie volontaire, possession et utilisation d'explosifs et engins destructeurs. Actuellement incarcérés, ils doivent être formellement inculpés par un juge le 25 juin, et risquent, en cas de condamnation pour tous ces chefs, la prison à perpétuité, a indiqué à l'AFP un porte-parole du procureur, qui est décidé à traiter avec la plus grande fermeté les manifestants soupçonnés de violences contre la police.