Pandémie : Tour de vis à Shanghai: des parents craignent d’être séparés

Samedi, la grande majorité de la ville chinoise de Shanghai, soit quelque 25 millions d’habitants, est désormais confinée pour faire face à une envolée des cas de Covid-19.

Rebond épidémique

Samedi, la mairie a finalement annoncé un maintien plus ou moins strict des mesures dans la quasi-totalité de cette partie de Shanghai, où se trouvent notamment les emblématiques gratte-ciel du quartier d’affaires. Cette décision équivaut à un confinement de facto de la plus grande ville de Chine, où sont implantées de nombreuses multinationales et qui représente environ 4% du PIB du géant asiatique, selon des analystes. «J’ai peur que les deux parties de la ville restent fermées encore un certain temps», a affirmé à l’AFP un habitant de l’ouest de Shanghai.