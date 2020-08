Royaume-Uni Un nouveau pas vers la sortie du charbon

La fermeture de la mine de Bradley génère réjouissances chez les défenseurs de l’environnement mais inquiète certaines entreprises, notamment Banks Group.

Au nord de l’Angleterre, la mine de Bradley, près de Durham, est l’une des dernières du pays. Elle a cessé son activité cette semaine, peu après les sites de Shotton et Brenkley, affiliés au même propriétaire, Banks Group, qui déplore «la fermeture de la dernière mine de charbon en Angleterre», et affirme que jusqu’à 250 emplois sont menacés. Une avancée qui pourrait être retardée par plusieurs projets d’extraction destinés aux aciéries et cimenteries.