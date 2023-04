Un nouveau pasteur accusé du meurtre de masse de ses fidèles

Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Église de la Nouvelle Vie (New Life Prayer Centre and Church), «a été arrêté et fait l’objet de poursuites pénales liées au meurtre de masse de ses fidèles», a déclaré le ministre de l’Intérieur Kithure Kindiki dans un communiqué. Ce dernier a précisé que son «église a été fermée» et que «les plus de 100 personnes qui étaient enfermées dans les locaux avaient été évacuées». Le télévangéliste aisé Ezekiel Odero attire habituellement les foules dans son église qui peut accueillir quelque 40’000 personnes au sud de Malindi. Selon lui, des bouts de tissus «sacrés» vendus à ses rassemblements peuvent guérir de maladies.