Vélos d’appartement : Un nouveau patron et 2800 postes supprimés chez Peloton

Confronté à une demande en chute libre et un affaissement boursier, le spécialiste américain des vélos d’appartement change de directeur exécutif et supprime des milliers de postes.

La société Peloton est notamment connue pour ses vélos d’appartement et ses tapis de course connectés.

20% des postes biffés

Prévisions à la baisse

Au total, Peloton cherche à économiser 800 millions de dollars par an et à réduire d’environ 150 millions de dollars ses dépenses d’investissement en 2022. Peloton ne prévoit plus qu’un chiffre d’affaires 2022 compris entre 3,7 milliards et 3,8 milliards de dollars, contre 4,4 milliards à 4,8 milliards auparavant, et un peu moins de 3 millions d’abonnés à ses services de fitness connecté à la fin de l’année, contre 3,35 millions à 3,45 millions espérés précédemment.