Speedrax et Descartes se partagent la vedette sur un disque

Comme le dernier album de Speedrax, personne toujours en mouvement qui a exploré la galaxie, et le premier de Descartes, nouvel être qui se rapproche de la terre et d’éléments comme l’eau ou le feu.

C’est ma langue maternelle. Elle me permet d’être plus sensible, d’approfondir certains sentiments et sensations, de me rapprocher de la poésie. Avec Descartes, j’arrive mieux à explorer la thématique de l’amour, avec mélancolie, nostalgie ou de manière fantasmée, qu’avec Speedrax qui était dans une dynamique technique et technoïde.