Ski alpin : Un nouveau podium et un petit globe pour Lara Gut-Behrami

Deuxième du super-G de Val di Fassa derrière Federica Brignone, la Tessinoise s’est assurée le globe de cristal de la spécialité. Corinne Suter troisième.

Deuxième et troisième des deux descentes disputées à Val di Fassa, Corinne Suter a , e lle aussi, enchaîné un nouveau podium, e n prenant la troisième place (+0’’72) d’une course marquée par deux longues interruptions, causées par les vilaines chute s de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de l’Autrichienne Rosina Schneeberger. Michelle Gisin (13e à 1’’64), Wendy Holdener (14e à 1’’66), Jasmine Flury (19e à 1’’93), Priska Nufer (22e à 2’’10), Joana Haehlen (26e à 2’’52), Jasmina Suter (28e à 2’’56), Rahel Kopp (35e à 2’’97) et Noémie Kolly (éliminée) hors du top 10.