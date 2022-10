Berne : Un nouveau pont bloqué par des activistes du climat

Cette fois, c’est au tour du Pont de la Lorraine, au cœur de la ville de Berne, de subir les foudres de six sympathisants de Renovate Switzerland. Trois se sont collé les mains au bitume.

Chaos à Berne ce samedi après-midi. Des sympathisants de Renovate Switzerland ont bloqué le pont de la Lorraine, au cœur de la ville, pour demander au Conseil fédéral de prendre ses responsabilités face à l’urgence climatique et décréter une mobilisation générale pour la rénovation thermique.

Aucune réponse ne leur est parvenue, alors qu’il s’agit du 10e blocage en un mois, déplorent-ils dans un communiqué. Et d’affirmer qu’ils continueront leur action aussi longtemps que nécessaire.

Parmi les participants, six se sont assis sur la chaussée, trois s’y sont collé la main et deux se sont chargés d’aller parler aux automobilistes pour calmer le jeu. Il faut dire que leur action a interrompu le trafic dans la Ville fédérale et entraîné des bouchons dans les deux sens. Les automobilistes bloqués étaient en colère, certains ont même arraché des banderoles. Des passants ont aussi applaudi les activistes. La police était sur place à 15h.