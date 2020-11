Vaud : Un nouveau poste de police mobile à Lausanne

Un van noir et rouge se déplacera dans les quartiers lausannois, dans des secteurs où des incivilités ou des nuisances sonores ont été constatées. Il y sera même possible d’y déposer une plainte pénale

La police de Lausanne dispose d’un nouveau poste de police mobile. Ce van noir et rouge se déplacera dans les quartiers afin d’aller à la rencontre des habitants. Il sera possible d’y obtenir des renseignements ou de déposer une plainte pénale. Il stationnera la semaine prochaine à Entrebois.

Le concept de poste de police mobile existe depuis 2014 à Lausanne. L’expérience menée jusqu’ici a montré que sa présence – et sa visibilité – permettent de détecter et de traiter plus rapidement certaines problématiques sécuritaires, explique mercredi la ville.