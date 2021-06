Iran : Ebrahim Raïssi remporte la présidentielle avec 62% des voix

L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi est le vainqueur de l’élection présidentielle iranienne au premier tour avec plus de 62% des voix, selon les premiers résultats officiels.

Ebrahim Raïssi vote pour l’élection présidentielle, dans la capitale Téhéran, le 18 juin 2021. AFP

L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne de vendredi au premier tour avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels partiels publiés samedi en fin de matinée.

Sur 28,6 millions de bulletins dépouillés, Ebrahim Raïssi a obtenu «plus de 17’800’000» voix, a déclaré Jamal Orf, président de la Commission nationale électorale lors d’une conférence de presse à Téhéran. Le corps électoral compte cette année plus de 59,3 millions d’Iraniens, âgés de 18 ans et plus.

Selon les chiffres partiels donnés par Jamal Orf, le général de division Mohsen Rezaï, ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, terminerait deuxième avec plus de 11,5% des voix, devant l’ancien président de la Banque centrale Abdolnasser Hemmati (8,3%) et le député Amirhossein Ghazizadeh-Hachémi (3,4%). Selon ce décompte, il y aurait plus de 14% de votes blancs ou nuls.

Avant même l’annonce des résultats officiels

Les Iraniens ont élu un nouveau président au premier tour a déclaré samedi le président sortant Hassan Rohani, accréditant, avant même l’annonce des résultats officiels, l’idée d’une victoire de l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi, archifavori du scrutin de la veille.

«Je félicite le peuple pour son choix», a déclaré Hassan Rohani dans un discours télévisé. «Mes félicitations officielles viendront plus tard, mais on sait qui a eu suffisamment de voix lors de cette élection et qui est élu aujourd’hui par le peuple», a ajouté le chef du gouvernement, sans citer le nom du vainqueur. Dans des messages sur Instragram, sur Twitter ou relayés par les médias iraniens, les trois candidats opposés à Ebrahim Raïssi ont reconnu à leur manière sa victoire.

Selon les médias d’État, le dépouillement est encore en cours en début de matinée. Les chiffres de la participation et les résultats définitifs sont attendus avant midi (07h30 GMT).