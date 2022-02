Russie : Un nouveau procès vise l’opposant Navalny

Mardi, la justice russe se penchait une nouvelle fois sur le sort de l’opposant Alexeï Navalny, déjà incarcéré pour une autre affaire.

Alexeï Navalny est en prison depuis plus d’un an.

Un tribunal russe a commencé mardi l’examen d’une nouvelle affaire visant le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, déjà emprisonné depuis plus d’un an pour une affaire de fraude et qui encourt dix ans de prison supplémentaires.