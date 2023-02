Angleterre : Un nouveau projet de film avec Harry Potter

Une personne bien informée à confié au tabloïd que les producteurs avaient pour projet d’adapter la pièce «Harry Potter et l’enfant maudit», dont la première a été jouée en 2016 , sur grand écran. «Ils y pensent depuis que le spectacle est un succès. L’idée a été mise en veilleuse à cause de tout le travail nécessaire sur «Les animaux fantastiques», a indiqué la source.

Warner Bros. espère pouvoir créer deux films à partir du texte de la pièce qui se déroule dix-neuf ans après la fin de «Harry Potter et les reliques de la mort». Et il faudra bien ça, puisque le spectacle dure plus de cinq heures au théâtre. Quant au casting, la production rêve que les comédiens de la saga acceptent de reprendre le rôle qui a fait d’eux des stars. Cela semble mal parti en ce qui concerne Daniel Radcliffe. En 2022, le Britannique avait affirmé ne pas souhaiter redevenir le sorcier dans une éventuelle adaptation de «Harry Potter et l’enfant maudit».