Russie : Un nouveau projet du journal «Novaïa Gazeta» bloqué

Le 15 juillet, la rédaction de «Novaïa Gazeta» a lancé une revue papier consultable en ligne via un nouveau site internet, baptisée «Novaïa Rasskaz-Gazeta». Ce premier numéro contient notamment des analyses sur le totalitarisme et l’idéologie de Vladimir Poutine. Mais, une semaine plus tard, le gendarme russe des télécoms a bloqué ce nouveau site à la demande du parquet. Dimanche, il était inaccessible en Russie sans réseau virtuel privé (VPN), ont constaté des journalistes de l’AFP.