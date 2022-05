Il n’y a pas eu de deuxième miracle de suite pour les Nyonnaises. Après leur magnifique baroud d’honneur mercredi passé au Rocher, il n’y avait plus de jus dans leur moteur. Les Vaudoises, qui ont tout donné, n’ont pas été en mesure cette fois-ci d’empêcher Elfic Fribourg de réaliser un nouveau quadruplé, le troisième après 2018 et 2021.

C’est un match où tout pouvait arriver, une partie où, 2 à 2 balle au milieu, on repartait, selon les dires de Karine Allemann, la présidente de Elfic Fribourg, à zéro. «Il n’y a plus de favori, plus d’outsider, plus aucune trace de fatigue.» Tout allait dépendre aussi du début de match, là où les Nyonnaises avaient perdu l’acte No 3 au Rocher, quand elles avaient encaissé trente-deux points en une mi-temps. C’était beaucoup trop face à une équipe de Elfic Fribourg qui en avait profité.