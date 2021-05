Genève - Un nouveau quartier autour d’une rivière mise à ciel ouvert

Piétons éloignés des routes

«Il ne s’agira pas que d’une rivière, mais d’un corridor de nature», a imagé le conseiller d’Etat Vert Antonio Hodgers. Les concepteurs du lieu ont en effet imaginé que les bords de l’Aire déterrée constitueront un espace de verdure et un cheminement piétonnier pour les badauds, qui ne seront plus contraints de longer les axes routiers pour se déplacer. Ils évolueront par ailleurs dans un quartier résolument urbain, que le magistrat nomme «la ville des courtes distances», où toutes les commodités seront accessibles en quinze minutes, et où les bâtiments seront d’un gabarit relativement imposant, répartis entre une tour de 85 mètres, des immeubles de 50 mètres le long de la route des Acacias et d’autres, dans l’espace restant, conçus comme des sept ou huit étages sur rez.

De multiples quartiers, un «downtown» et un parc

Alors qu’Acacias 1 dessine un triangle entre la route des Jeunes et celle des Acacias, Antonio Hodgers a égrené les différents morceaux du puzzle destiné à être achevé dans une quarantaine d’années: les Vernets, dédiés à l’habitat avec ses 1355 logements et ses espaces en surface dépourvus de voitures; Grosselin, prévu à plus long terme, qui est «le laboratoire de l’urbanisme participatif»; la pointe Nord, autour de la tour Firmenich et des bords de l’Arve, qui sera un lieu d’activités, de culture et de passage; la Porte Sud, dédiée à la logistique – «c’est une opportunité écologique énorme de pouvoir maintenir un pôle industriel si près du rail»; l’Etoile et ses gratte-ciel, où le Conseil d’Etat «assume pleinement les densités» et imagine un downtown typique des grandes capitales, avec «un quartier vivant, dédié à la vie nocturne, culturelle et sociale»; et enfin un grand parc de six à huit hectares, là où se dresse l’actuel M-Parc – «on ne pouvait avoir la densité sans le vide».