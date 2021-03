Yves Bussard et François Martin

L’Usine, le Bâtiment des Forces motrices, la caserne des pompiers ou encore la Cité Carl-Vogt. En 2025, 90 bâtiments du quartier de la Jonction seront raccordés au réseau Genilac, ont annoncé lundi les Services industriels de Genève (SIG). Le système est alimenté par de l’électricité à 100% renouvelable et utilise l’eau du Léman pour chauffer et rafraîchir les constructions raccordées. Ce changement devrait permettre d’économiser quelque 10’600 tonnes de CO₂ par année, soit l’équivalent de 5400 véhicules parcourant 13’000 km annuels, a précisé la régie publique. Cela revient à une réduction de 80% de leurs émissions. En 2050, Genilac devrait permettre de réduire les émissions carbone de Genève de 70’000 tonnes par an. ce chiffre correspond à ce qu’émettent 7000 Genevois par année.