ONU: Un nouveau record de 110 millions de personnes déplacées de force

À la fin de l’année dernière, 108,4 millions de personnes étaient déplacées ou réfugiées, a précisé le HCR. Ce sont 19,1 millions de personnes de plus qu’à la fin 2021, une augmentation sans précédent. Et les combats entre factions rivales au Soudan ont propulsé le nombre total de réfugiés et déplacés à environ 110 millions de personnes en mai.