Liberté de la presse : Un nouveau record de 533 journalistes emprisonnés dans le monde

Le nombre de journalistes tués (57) est également en hausse, notamment à cause de la guerre en Ukraine, alors qu’il était «historiquement bas» en 2021 (48) et 2020 (50). Plus de la moitié des journalistes emprisonnés dans le monde au 1er décembre le sont dans 5 pays: la Chine (110), la Birmanie (62), l’Iran (47), le Vietnam (39) et le Bélarus (31).