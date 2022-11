Streaming : Un nouveau réglage sur Netflix pour déconnecter son ex

Netflix a annoncé mardi la nouvelle fonctionnalité «Gérer les accès et les appareils». Accessible depuis les «Paramètres du compte» depuis le site web, il permet de déconnecter des dispositifs (TV, smartphones, tablettes ou ordinateurs) qui ont eu accès au compte de l’utilisateur, comme ceux d’un ex ou d’un membre de la famille. «Avec les fêtes qui approchent, nombre de nos abonnés s’apprêtent à rejoindre leur famille ou leurs amis, et donc à regarder Netflix en déplacement. Se connecter à son compte depuis un nouvel endroit est facile et intuitif, mais de nombreuses personnes oublient ensuite de se déconnecter», explique Netflix dans un communiqué.