Littérature

Un nouveau roman de J.K. Rowling en français

Après avoir été mis en ligne en anglais la semaine dernière, «The Ickabog» est désormais disponible en français, mais aussi en italien, espagnol ou portugais.

J.K.Rowling a écrit +The Ickabog+ il y a plus de dix ans pour ses jeunes enfants et a décidé de partager le conte préféré de la famille pour divertir d’autres familles pendant la période de confinement.

Intitulé «The Ickabog », le livre de J.K. Rowling «atteint un public international»: «des traductions sont disponibles en français, italien, allemand, espagnol et portugais brésilien sur www.theickabog.com», des traductions en russe et en chinois simplifié suivront bientôt", a indiqué Mark Hutchinson dans un communiqué.

«Rowling a écrit +The Ickabog+ il y a plus de dix ans pour ses jeunes enfants et a décidé de partager le conte préféré de la famille pour divertir les enfants, les parents et les soignants confinés à la maison pendant la période de confinement du Coronavirus», a précisé le porte-parole.