Canton de Glaris : Un nouveau séisme a fait trembler Elm

Un tremblement de terre d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi près d’Elm. Une série de séismes s’était déjà produite dans la région le 25 octobre.

Série de tremblements de terre en octobre

Une série de tremblements de terre s’était déjà produite à Elm le 25 octobre: le plus fort avait atteint une magnitude de 4,3. C’était également le plus fort tremblement de terre en Suisse depuis trois ans et demi. Par la suite, il y a eu plus de 100 répliques, la plus forte secousse ayant atteint une magnitude de 3,6.