Un nouveau service de contrôle dans le milieu du handicap à Genève

Genève : Un nouveau service de contrôle dans le milieu du handicap

La nouvelle entité sera aussi notamment chargée de gérer les plaintes des personnes accueillies ou de leurs proches, ainsi que d’analyser la prévention et la gestion de la maltraitance. En outre, elle rendra des rapports et émettra des recommandations sur l’amélioration des dispositifs et prestations existants. Enfin, une commission, comprenant les institutions et les associations de proches, se basera sur les recommandations du Scopse pour émettre conseils et expertises.