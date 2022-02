Suisse : Un nouveau site internet pour prévenir la radicalisation des jeunes

Que doivent faire les professionnels qui travaillent avec des ados et des jeunes adultes si ceux-ci présentent des signes de radicalisation ou d’extrémisme violent? Un site a été mis en ligne pour les aider.

Comment reconnaître la radicalisation? Quelles sont les caractéristiques principales des différentes formes d’extrémisme? Quelles sont les prescriptions légales en vigueur concernant la protection des données dans le cas d’un signalement lié à la radicalisation? À qui s’adresser dans les cantons? Voici quelques questions auxquelles sont souvent confrontés les professionnels qui travaillent avec des adolescents et des jeunes adultes. Un site internet, www.contre-la-radicalisation.ch , a du coup été mis en ligne lundi pour les aider à y voir clair et à réagir.

Le site a été élaboré en collaboration avec une experte de la Haute école zurichoise pour les sciences appliquées (ZHAW). Il s’agit en outre d’un projet commun de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), de l’Union des villes suisses et de la Conférence suisse des institutions d’action sociale.

Les professionnels, mais aussi le grand public

Il s’adresse d’abord aux assistants sociaux et aux professionnels travaillant avec des jeunes et des jeunes adultes, explique la CDAS dans un communiqué. Mais il contient également des informations qui pourront intéresser un plus large public. On y trouve en effet la liste des organes en charge du dossier dans tous les cantons, ainsi qu’une description de la marche à suivre en cas de soupçon de radicalisation ou d’extrémisme violent. Les thèmes abordés sont en outre larges: extrémisme de droite, extrémisme de gauche, extrémisme djihadiste, extrémisme dans le sport ou encore extrémisme en lien avec la cause animale.