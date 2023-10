Un nouveau site pour l'Université de Genève aux Vernets

L’Université de Genève disposera d’un nouveau bâtiment, à l’horizon 2027, sur le site de l’ancienne caserne des Vernets. Ainsi que l’annonce «Le Temps», il abritera deux facultés: celle des sciences de la société et celle d’économie et de management. Elles s’installeront dans un édifice qui aurait dû accueillir un hôtel, que l’assureur SwissLife désirait ériger. Mais la Fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de Rolex, est passée par là. Elle a acquis l’immeuble pour 200 millions de francs, dans le but de le remettre à l’alma mater, sous forme de droit de superficie.