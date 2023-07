Elections fédérales: progression de l'UDC selon un sondage

La droite se dirige vers une relative victoire lors des élections fédérales d’octobre. Selon le nouveau sondage «20 minutes/Tamedia» auquel ont participé 25’000 personnes, l’UDC est le parti qui devrait gagner le plus de voix et recevrait 27,9% des suffrages (+2,3% par rapport à 2019). Une progression qui compenserait largement un léger déclin du PLR, qui reculerait à 14,3% (-0,8%).

Au centre de l’échiquier, on devrait avoir le sourire. Les Vert’libéraux poursuivent sur leur lancée et pourraient engranger 8,2% des voix (+0,4%) tandis que le Centre augmenterait sa part à 13,9% (+0,1%). À noter que le Centre resterait ici stable alors que dans le dernier sondage SSR, on s’attendait à une progression plus marquée.