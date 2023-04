Dream Team: La relève des stars: nouveau télécrochet sur TF1

Le nouveau programme verra s’affronter six formations guidées par Matt Pokora, Jenifer, Camille Lellouche, Lara Fabian, Black M et Claudio Capéo. Chacune des «teams» sera composée de cinq enfants, âgés de 8 à 14 ans, tous fans et partageant le même univers musical que leur mentor. «Les équipes se livreront à des performances époustouflantes. Un panel de professionnels ainsi que le public présent arbitreront la compétition. Performance vocale et scénique, cohésion d’équipe, tout comptera! Et, à la fin, une seule équipe sera désignée gagnante», a communiqué TF1, le 18 avril 2023. La date de diffusion et le nombre de «Dream Team: la relève des stars», émission qui sera présentée par Hélène Mannarino, n’ont pas été annoncés.