NASA – Un nouveau télescope étudiera la formation de la Voie lactée

La NASA vient de sélectionner un nouveau projet qui propulsera un télescope spatial dernier cri. Sa mission sera d’étudier la naissance et la mort des étoiles ainsi que la formation des éléments chimiques présents dans la Voie lactée. Des chercheurs avaient d’ailleurs récemment découvert une cavité géante dans notre galaxie. Le télescope, baptisé Compton Spectrometer and Imager (COSI), devrait être lancé en 2025 dans le cadre du programme Astrophysics Explorers. Ce dernier a reçu 18 modèles de télescope différent en 2019 et en a choisi quatre dans un premier temps pour des tests plus poussés. Après cette série d’examens méticuleux, le projet COSI a été sélectionné par un panel de scientifiques et d’ingénieurs.