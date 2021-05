Astronomie : Un nouveau télescope va mesurer l’expansion de l’Univers

L’instrument spectroscopique DESI a démarré lundi ses observations qui dureront cinq ans. Objectif: créer une carte 3D du cosmos.

Installé au Kitt Peak National Observatory, dans le désert de l’Arizona, l’instrument spectroscopique DESI va braquer pendant cinq ans ses 5000 «yeux» à fibre optique sur le ciel nocturne, afin de capturer et analyser la lumière de 35 millions de galaxies, à différentes époques de l’Univers.

Du fait de l’expansion de l’Univers, les galaxies s’éloignent les unes des autres. Et plus elles s’éloignent, plus la lumière qu’elles émettent se décale vers les grandes longueurs d’onde du spectre observé, c’est-à-dire vers le rouge, développe le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), impliqué dans cette mission astronomique.