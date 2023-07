Un nouveau témoignage accablant contre le chanteur de Rammstein

Le chanteur du célèbre groupe de metal allemand Rammstein, Till Lindemann, est accusé d’avoir abusé sexuellement de plusieurs groupies dans des fêtes organisées après les concerts. AFP

Depuis plusieurs semaines, les scandales s’enchaînent autour du groupe de metal allemand Rammstein. En cause, le chanteur Till Lindemann, accusé d’avoir mis en place un système pour abuser sexuellement des groupies du groupe. Puis, c’est le claviériste Christian «Flake» Lorenz qui a fait l’objet d’accusations. Alors que des pétitions et des marches de protestation se sont organisées contre les concerts prévus par le groupe en Allemagne, en Suisse et en Autriche, jeudi un nouveau témoignage accablant contre le chanteur a été relayé par la télévision publique autrichienne, comme nous l’apprend le média 7sur7.

«Ne sois pas stupide, tu aimes ça»

Suivant ce qui ressemble de plus en plus à un mode opératoire bien défini, Sylvie (prénom d’emprunt) a raconté s’être retrouvée avec d’autres femmes dans la chambre d’hôtel du chanteur après une fête: «Je voulais juste rencontrer mes idoles que j’adore depuis des années». Mais tout d’un coup, Till Lindemann se serait déshabillé et aurait attendu ses fans, nu sur son lit.

Le chanteur aurait alors exigé d’avoir une relation sexuelle avec Sylvie, ce que cette dernière a refusé. Elle raconte alors que l’artiste se serait énervé et l’aurait violemment frappée au niveau des fesses. «D’un coup, j’ai ressenti une énorme douleur. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, peut-être 30 secondes ou deux minutes. Puis je me suis levée et j’ai été prise de vertiges», raconte la jeune femme. Le chanteur se serait moqué d’elle: «Ne sois pas stupide, tu aimes ça».

«Des lésions osseuses importantes»

Après l’agression, une autre femme aurait pris une photo des fesses de Sylvie qu’un expert a analysée pour la chaîne de télévision autrichienne: «Sur la fesse droite, des blessures contondantes dues à au moins un coup très puissant ont été constatées. De même que des indications de lésions osseuses importantes sur la fesse gauche», a déclaré ce dernier. Till Lindemann a réfuté ces accusations, comme toutes les autres.

Avant le concert de Rammstein à Vienne, jeudi soir, des centaines de personnes se sont réunies pour protester contre une «tribune offerte à un agresseur présumé», selon les paroles d’un manifestant, relayées par l’AFP. Une pétition pour annuler le concert avait aussi réuni 18’000 signatures. Les concerts se sont néanmoins déroulés à guichets fermés, avec 55’000 personnes attendues le mercredi et le jeudi soir.

