Série : Un nouveau terrain de jeu pour les rappeurs français

Depuis quelque temps, les producteurs n’hésitent plus à engager des stars de hip-hop. Dernier exemple en date: Kaaris.

Les rappeurs français diversifient leurs activités. Dans le sillage de leurs confrères américains, comme Ice-T et LL Cool J, qui jouent respectivement dans «New York, unité spéciale» et «NCIS: Los Angeles», ils sont de plus en plus nombreux à obtenir un rôle dans une série télé (lire ci-dessous). Kaaris en fait partie. Le rappeur de 40 ans, qui a déjà fait quelques apparitions au cinéma, a été choisi pour rejoindre le casting d’un futur feuilleton de TF1, dont le titre est «Une si longue nuit».