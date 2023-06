Lausanne: Un nouveau terrain de pétanque se pointe sur la place de la Gare

Vendredi, 11 heures, sur la place de la Gare de Lausanne. Assise sur un banc ombragé, une femme est en train de lire. «En attendant de commencer le travail à 11 h 30, j’aime bien passer un petit moment de lecture ici. Je trouve cet espace bien aménagé et très convivial», explique cette pendulaire qui habite Yverdon-les-Bains (VD). Attablées à une cinquantaine de mètres, une dizaine de personnes, toutes diplômées en architecture de l’EPFL, discutent ensemble. Gaétan se félicite des aménagements en bois et des arbres nouvellement plantés et suscite l’assentiment du groupe.