Covid-19 : Un nouveau test antigénique rapide plus performant

Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer PSI et de l’Université de Bâle ont mis au point un test promettant des informations fiables et quantifiables sur la maladie, son évolution et sur d’autres maladies également.

Interprétation sous microscope

Si l’on examine la plaque au microscope à fluorescence, on peut apercevoir le signal lumineux. Plus le sujet a produit des anticorps, plus le signal est lumineux. Autrement dit, plus le signal est net, plus la réaction immunitaire est forte. Cela permet de diagnostiquer le Covid-19 sans équivoque. «Par ailleurs, l’intensité du signal permet de savoir si le système immunitaire réagit bien et s’il faut s’attendre à une évolution bénigne de la maladie, ou alors s’il réagit de manière excessive et si des complications sont à redouter», explique Thomas Mortelmans.