Lausanne

Un nouveau test pour déterminer le niveau d’immunité de la population

Une collaboration entre le CHUV, l’EPFL et le Swiss Vaccine Research Institute a permis de mettre au point un nouveau test très important sur le plan épidémiologique.

«L’équipe du Service d’immunologie et allergie dirigée par le professeur Giuseppe Pantaleo a développé un nouveau test sérologique particulièrement sensible en utilisant la technologie Luminex et la protéine S dans une conformation très proche de celle qu’on retrouve naturellement chez le coronavirus», a annoncé le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), jeudi. Cette protéine de haute qualité a été produite par une équipe coordonnée par le professeur Didier Trono, directeur du laboratoire de virologie et de génétique à l’EPFL. Ce nouveau test a pu être développé rapidement grâce à l’utilisation de plateaux technologiques du Swiss Vaccine Research Institute.