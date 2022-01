Italie : Un nouveau tour pour rien pour la présidentielle

Jeudi, les partis politiques italiens n’étaient toujours pas tombés d’accord sur une candidature alternative pour éviter l’élection de Mario Draghi, à la présidence du pays.

Fonction protocolaire

«Élection ouverte et imprévisible»

Pour Wolfango Piccoli, du cabinet de consultants Teneo basé à Londres, «la course présidentielle reste ouverte et imprévisible», la candidature de Draghi «devenant de plus en plus délicate». L’ancien président du Sénat Renato Schifani a confié que c’était «la première fois qu'(il) voyait un Parlement aussi divisé». Le souverainiste Matteo Salvini, chef de la Ligue (anti-immigration), a martelé jeudi que Mario Draghi était «précieux là où il se trouve actuellement».