Santé : Un nouveau traitement moins cher contre la tuberculose distribué en Afrique

Cinq pays africains particulièrement touchés par la tuberculose vont bénéficier d’un médicament au coût réduit et qui divise par trois le nombre de médicaments à prendre.

«Des traitements pouvant soigner jusqu’à trois millions de patients devraient être disponibles pour les pays éligibles cette année», a expliqué dans un communiqué Aurum, une organisation à but non lucratif de recherche sur le sida et la tuberculose.