Crise des migrants – «Plus grande tentative de déstabilisation de l’Europe» depuis la guerre froide, accuse Varsovie

La Pologne a qualifié dimanche la crise des migrants à la frontière polono-biélorusse, aux portes de l’UE, de «plus grande tentative de déstabilisation de l’Europe» depuis la guerre froide, alors même que le Premier ministre part pour une tournée européenne visant à apaiser les tensions avec l’UE. Le président biélorusse Alexandre «Loukachenko a lancé une guerre hybride contre l’UE. C’est (la) plus grande tentative de déstabilisation de l’Europe depuis 30 ans. La Pologne ne cédera pas au chantage et fera tout pour défendre les frontières de l’UE», a lancé le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sur Twitter. «Aujourd’hui, la cible est la Pologne, mais demain, ce sera l’Allemagne, la Belgique, la France ou l’Espagne», a-t-il ajouté, dénonçant «le soutien par derrière de Vladimir Poutine», le président russe, à M. Loukachenko.

Le chef du gouvernement polonais a fait ces déclarations au moment où il part pour une tournée en Europe, dans un contexte de tensions de plus en plus fortes avec Bruxelles qui accuse Varsovie de ne pas respecter ses engagements sur les principes démocratiques de l’UE et a menacé vendredi d’une éventuelle suspension de fonds européens. M. Morawiecki devait d’abord s’entretenir dimanche avec ses homologues des États baltes – dont deux sont également frontaliers du Belarus – avant de se rendre dans d’autres capitales européennes cette semaine.